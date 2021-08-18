«حياة كريمة» وأوركسترا «الأنامل الصغيرة» بطلعت حرب.. الأحد

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشر ظهر الأحد 22 أغسطس الجاري، احتفالية فنية وثقافية كبرى تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والندوات.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بمحاضرة بعنوان "لمحات فهم وتذوق الفنون" يحاضر فيها الدكتور عادل بدر الأستاذ بكلية التربية النوعية ، تتضمن عرضا تقديميا حول شرح الفنون بشكل علمي ومبسط.

وفي الثانية ظهراً تقام ورشة بعنوان "العزف بالألوان" تتضمن رسم وتلوين وموسيقى وزخرفة لأطفال وشباب المركز، يقدمها مجموعة من الفنانين، ويعقبها ورشة أشغال فنية ويدوية ويقدمها الفنان محمد عبد الحليم.

وبمناسبة يوم العمل الإنساني، والذي حددته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام للإعتراف بمجهودات العاملين فى المجال الإنسانى والمجتمعي، تقام في الخامسة مساء ندوة ثقافية عن مبادرة "حياة كريمة"، تقدمها الدكتورة أميرة تاوضروس الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمحاضر بأكاديمية ناصر، وحديث حول المبادرة وتأثيرها علي الإنسان المصري ومستقبله ومردود المبادرة علي الدولة اقتصاديا واجتماعيا.

وتختتم في السابعة مساء الاحتفالية بعرض لأوركسترا الأنامل الصغيرة، ويقدم الأوركسترا مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية منها: معانا ريال، طيري يا عصفورة، الشاطر عمرو، مانتش قد الحب، موسيقي نادي السينما، كرنفال دو باريس، ميدلي عمر خيرت، موسيقي بيلا تشاو، وسهر الليالي وغيرها من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية استطاع على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.