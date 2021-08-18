رائحة كريهة تكشف وفاة عامل بحمام شقته بقرية بمركز المنصورة

كشف انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بقرية "البدالة" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن وفاة عامل داخل حمام شقته وبالدخول للشقة تبين وجود جثة العامل بحمام الشقة والجثة في حالة تعفن، وبسؤال شقيقة أكد ان المتوفي يقيم بمفرده ويعاني منأمراض مزمنة "السكري والقلب".

وبانتقال النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مستشفي المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة المنصورة من بعض أهالي قرية "البدالة " دائرة المركز بانبعاث رائحة كريهة من منزل كائن بالقرية.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "سالم .ع.ع.ر" 45 سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية، مسجى داخل حمام الشقة سكنه بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين ملك "محمد محمود حطبة "، 45 سنة صاحب محل بقالة، ومقيم بذات القرية والجثة في حالة تعفن ويرتدي ملابسه الداخلية ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ بسؤال شقيقه المدعو "مجاهد .ع.ر “50 سنة، عامل ، ومقيم شارع ”الدراسات" دائرة قسم ثان المنصورة قرر بأن المتوفي يقيم بالشقة سكنه بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة (السكري والقلب) ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8955 إداري مركزالمنصورة ، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وقررت نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي "تم النقل" وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

