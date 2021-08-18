الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«وول ستريت جورنال» : إصابة مسؤولين أمريكيين في ألمانيا بمتلازمة هافانا الغامضة

متلازمة هافانا تؤثر
متلازمة هافانا تؤثر على وظائف الدماغ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، أن دبلوماسيين أميركيين اثنين على الأقل في ألمانيا أصيبا بمتلازمة هافانا.

وأوضحت الصحيفة أن الدبلوماسيين تلقيا العلاج الأولي في بعد ظهور أعراض المتلازمة عليهما.

ومتلازمة هافانا مرض غامض تم اكتشافه لأول مرة في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية، هافانا عام 2016، لذلك سميت بهذا الاسم، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز». 

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين قولهم إن اثنين من زملائهم عانوا من أعراض شمت الصداع الشديد والغثيان وآلام في الأذن.

وهذه هي الحالات الأولى التي يجري الإبلاغ عنها بشأن مصابين بـ"متلازمة هافانا" في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر دبلوماسيون أميركيون أنه تم تسجيل حوادث مماثلة لمسؤولين أميركيين في دول أوروبية أخرى، دون أن يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.

ولم يكن المسؤولون دبلوماسيون فقط، إذ أصيب أيضا عدد من ضباط المخابرات الأميركية الذين يعملون في ملفات على صلة بروسيا مثل صادرات الغاز والأمن السيبراني والتدخلات السياسية.

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت على الدبلوماسيين والموظفين فجأة، أعراض مثل فقدان السمع والدوار ومشاكل عصبية أخرى.

ويشعر المصابون بهذه المتلازمة بارتجاج في الدماغ، كما يشعرون بضغط شديد أو اهتزاز في رؤوسهم.

وقالت تقارير صحفية إن نحو 130 شخصا أصيبو على مدار السنوات الخمس الماضية بهذه المتلازمة، وظهرت في دول مثل روسيا والصين والنمسا التي تعد دولة محايدة.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن هذه المتلازمة عبارة عن هجوم يشن إشعاع الموجات الدقيقة "الميكروويف" الموجه.

ويذكر أن عادت "متلازمة هافانا" إلى الأضواء مجددا بعد إعلان النمسا والولايات المتحدة أنهما تحققان في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين آخرين في فيينا بمشاكل صحية مشابهة لتلك المتلازمة الغامضة.

وأفاد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي في مايو الماضي، بأن الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضررا بالدماغ داخل الولايات المتحدة.

وتسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أميركيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى.

ويشتبه في أن موسكو تقف وراء ذلك، حتى لو لم يتم بعد توضيح الآلية الخاصة بتلك الهجمات.

وهناك أكثر من 130 تقريرا عن أشخاص أصيبوا بـ"متلازمة هافانا" في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

الولايات المتحدة الحكومة روسيا المانيا المخابرات على اكتشاف وول ستريت

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وائل لطفي

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