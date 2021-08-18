الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.. عرض 5 أفلام أجنبية في مصر الأسبوع الجاري

سينما
سينما

شهدت السينما المصرية خلال الساعات الماضية استقبال مجموعة من الأفلام الأجنبية بصورة مكثفة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث تعرض القاعات اليوم 5 أفلام أجنبية دفعة واحدة لمحبي الأفلام العالمية ومنها:

فيلم The Green Knight

بدأت القاعات من العاشرة صباحا عرض فيلم The Green Knight بطولة كلا من ديف باتل وأليشيا فيكاندر وجويل إجيرتون وباري كيوجان، والفيلم يتناول مغامرة سير جوين ابن عم الملك آرثر، والذي يذهب لمواجهة الفارس الأخضر العظيم، ليتقابل في طريقه مع العملاقة والأشباح واللصوص، والعديد من الأهوال المروعة.

فيلم Stillwater

الفيلم الثاني في قائمة الأعمال الأجنبية هو فيلم Stillwater  والفيلم تدور أحداثه، حين يسافر أب من أوكلاهوما إلى فرنسا، بعد تورط ابنته في جريمة قتل مروعة، في خلال رحلة السعي للوقوف بجانبها في الجريمة شديدة الغموض، والبحث عن دليل براءتها من الجريمة، والفيلم من بطولة مات ديمون وأبيجيل بريسلين وكاميل كوتان وديانا دوناجان.

فيلم Reminiscence

وحل فيلم Reminiscence ضيفا على السينما المصرية هو الآخر خلال الأسبوع الجاري، والفيلم من بطولة كلا من 

هيو جاكمان وثاندي نيوتن وريبيكا فيرجسون وناتالي مارتينيز وتدور الأحداث في إطار من الخيال العلمي والتشويق، يكتشف عالم يدعى نيك بانيستر سرًا علميًا يُمكن البشرية من استعادة الماضي، فيقرر استغلال اكتشافه في البحث عن الحب المفقود.

Paw Patrol: The Movie

فيلم Paw Patrol: The Movie من أفلام التحريك المنتظرة في مصري وهو من بطولة كلا من لاين أرميتدج وويل بريسبان ورون باردو ومارساي مارتين، وتدور أحداثه في إطار من المغامرات العائلية، ينطلق ريدر والجراء بعد استدعاءهم في مهمة بمدينة المغامرات، حيث يصبح عليهم التدخل ومنع العمدة هامدينجر من تحويل المدينة إلى حالة من الفوضى.

كما يعرض أيضا فيلم (Fate/Grand Order)  من بطولة آيا إندو وتيتسو إينادا وآياكو كواسومي وميكيكو كوماتسو وتيكهيتو هوياسو.

الأفلام الأجنبية أفلام أجنبية فيلم The Green Knight The Green Knight ديف باتل فيلم Reminiscence

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