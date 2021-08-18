29 إحاطة و84 اجتماعا.. ماذا قدمت «ثقافة النواب» خلال دور الانعقاد الأول؟

أعدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، تقرير عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول، منذ شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.

وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت عدد 84 اجتماعاً ناقشت خلالها موضوعات متنوعة (إعلام – ثقافة- آثار)، وأبرز التقرير أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، ومنها مناقشة بيانات كل من وزراء: (الإعلام - الثقافة -السياحة والآثار) بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير عنها تضمن ملاحظاتها ورأيها وتوصياتها عن كل بيان على حدة، حيث رفضت بيان وزير الدولة للإعلام ووافقت على بيانى وزيرى الثقافة والسياحة والآثار، وتم عرضها على مكتب رئيس المجلس .

كما ناقشت اللجنة في عدة اجتماعات اختصاصات ونشاطات كل من (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة العامة للاستعلامات)، واستمعت إلى اقتراحات كل منهم بشأن مواجهة تحديات العمل وكيفية إزالة المعوقات التي يواجهونها، وانتهت اللجنة إلى الوقوف على بعض الملاحظات وأوصت بتنفيذ بعض التوصيات حتى يتثنى لكل هيئة القيام بدورها وتنفيذ أهدافها على النحو المأمول.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت عدد 29 طلب إحاطة، تنوعت ما بين مجالات الثقافة والآثار، حيت استمعت اللجنة إلى مقدمي طلبات الإحاطة ورد الحكومة، وانتهت إلى بعض التوصيات بشأن موضوعات طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها، حيث انصبت معظمها على بعض المشاكل التي تواجه قصور الثقافة بالمحافظات.

ووفقا للتقرير، لاقت توصيات اللجنة استجابة ومرونة من مسئولي الهيئة في إيجاد حلول سريعة لتلافى المشكلات، وكذا وضع مدة زمنية محددة التزمت بها لإدراج المشروعات وتنفيذيها إثراءً للنشاط الثقافي وتدعيما لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة .

ولفتت اللجنة إلى أنها ناقشت موضوعات تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وأكدت على ضرورة التنسيق بين المحليات والجهاز القومى للتنسيق الحضاري للحفاظ على هذه المباني ومعالجة تشوه الميادين.

وبالنسبة للزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 4/7 /2021، لتفقد معدلات تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقــــــــة أبو مينا الأثرية، والوقوف على معدلات التنفيذ بمشروع المتحف اليوناني، وكذا تفقد بعض المواقع الثقافية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة خلال زيارتها السابقة للمحافظة.

وأعدت اللجنة تقريراً عن زيارتها الميدانية التي قامت بها لمحافظة الإسكندرية، وأوصت فيما يخص منطقة أبو مينا الأثرية، بسرعة الانتهاء من المشاريع القائمة بالموقع وهي مشروع رفع الكفاءة لخفض منسوب المياه الجوفية، ومشروع درء الخطورة والترميم، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك مع تشديد اللجنة على ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة في رفع المياه الجوفية وصيانة طلمبات الرفع "ومقاول متخصص"، واستكمال إنشاء سور حول المنطقة الأثرية وعمل بوابات دخول للمنطقة، وقيام وزارة السياحة والآثار بوضع منطقة أبو مينا الأثرية على الخريطة السياحية ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة.

وفيما يخص المتحف اليوناني، أوصت اللجنة بدعم المتحف بواجهة مدخل مميزة ومخازن متعددة لحفظ الآثار بشكل لائق، وإمداد المتحف بكل الخدمات السياحية المطلوبة من كافتيريات وغيرها لتوفير سبل الراحة لزائرى المتحف، وتسريع وتيرة العمل بالمتحف تمهيداً لافتتاحه في الموعد المحدد باعتباره مقصد سياحي عالمي، واستخدام أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية داخل المتحف وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وهو الأمر الذى كان يتميز به المتحف عن باقى المتاحف المقامة فى مصر، وإعادة المنظر الجمالى للميادين المصرية والاستعانة بخبراء الآثار لاستغلال القطع الأثرية الضخمة في تزيين ميادين الإسكندرية المختلفة وتوفير التأمين اللازم بما لا يضر بسلامة الأثر وحمايته من التعرض للتشوية أو السرقة.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب تشكلت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، والوكيلين النائب نادر مصطفى – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب يوسف الحسيني، وتولى أمانة سر اللجنة النائب تامر عبد القادر.