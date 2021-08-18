برنامج اليوم بمهرجان القعلة للموسيقى والغناء.. ياسين التهامي الأبرز

ينتظر جمهور مهرجان القعلة للموسيقى والغناء حفلات اليوم، حيث يقدم الشيخ ياسين التهامي في العاشرة من مساء اليوم مجموعة من أبرز إبداعاته بصحبة فرقته على مسرح محكى القعلة.

وفي الثامنة مساء يلتقي جمهور المهرجان مع حفل موسيقي مع الفنان ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق قيادة أيمن محيي الدين ليستمر الحفل لما يقرب من ساعة ونصف قبل حفل الشيخ ياسين التهامي.

وخلال أمس، وسط تفاعل الحضور، تألق المطرب الشاب أحمد جمال واختتم الحفل، بمجموعة من أعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية وخلقت أجواءً مبهجة، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها اضحكي، يالا نعيش، من غير مجاملة، كل سنة وانت طيب، نسم علينا الهوى، بحبك، ع اللي جری، وقت مش مناسب، إحنا مش بتوع حداد، محتاج سنة، عز الحبايب، النهاية، تحيا مصر، وإنتي عاجباني.

وكان حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، شهد تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي، كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.

وضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء؛ تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر، حفلا فى الثامنة مساء الخميس 19 أغسطس، على مسرح المحكى وهو الحفل الذي ينتظره الجمهور بقوة.

ويستعد النجم مدحت صالح لإحياء حفل ختام المهرجان يوم 30 أغسطس الجاري حيث يستعد لتقديم مجموعة مميزة من أهم أغنياته وخاصة الطربية، حيث يقوم بعمل بروفات مع فرقته الموسيقية من أجل تقديم موسم مميز بعد إلغاء المهرجان خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يقام حفل يوم الإثنين 30 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساء.