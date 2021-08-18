الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تستهدف جذب الشباب.. اختتام فعاليات نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالسادات ( صور )

فعاليات نهائي بطولة
فعاليات نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالسادات

اختتمت فعاليات بطولة نهائي دوري حزب مستقبل وطن بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وتسليم الكأس وجوائز البطولة تحت رعاية النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، والذي شارك فيها العديد من الفرق الرياضية التابعة لمركز ومدينة السادات، وبحضور حاشد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الحزب بالمحافظة.

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فعاليات نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالسادات 

يأتي ذلك في ظل الإهتمام البالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكافة الأنشطة الرياضية، والحث على القيام بفعاليات عدة لها على مستوى الجمهورية. 

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فعاليات نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالسادات 

وجاءت فعاليات دوري مستقبل وطن بدعم ورعاية النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الذى أبدى كل الدعم للمباريات والبطولة في ضوء اهتمامه بالرياضة والشباب الرياضيين  خلال هذه الدورة للنهوض بالبراعم من الشباب في مجال الرياضة ومختلف المجالات الأخرى .

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فعاليات نهائي بطولة دوري مستقبل وطن بالسادات 

وأقيم حفل تسليم جوائز البطولة للفائزين في  أجواء احتفالية كبرى حيث فاز فريق السادات بالمركز الأول، وفريق أبو نشابة بالمركز الثاني، وفريق الطرانة بالمركز الثالث وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن والكوادر الهامة بالمحافظة وعدد كبير من الجماهير بمدينة السادات.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن البطولة تستهدف جذب الشباب من مختلف الأعمار واكتشاف المواهب الشبابية ودعمها في هذا المجال الهام، وتدعيم الروح الرياضية لدى الشباب والنهوض بهم في مختلف المجالات وليس الرياضة فقط .

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