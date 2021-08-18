طفلة روسية 8 أعوام تستعد للالتحاق بجامعة موسكو

أكد والد الفتاة أليسا تيبلياكوفا البالغة من العمر 8 أعوام والتي اجتازت امتحان الثانوية لكن لم يتم قبولها مجانا في جامعة موسكو أن الأسرة مصممة على تعليم ابنتها في هذه الجامعة.

واتضح من أمر جامعة موسكو حول قبول الطلاب أن الفتاة لم يتم قبولها لمقعد مجاني بكلية العلوم النفسية للجامعة.

وقال الوالد لـ "القناة الخامسة" الروسية: "لم نر القوائم (قوائم المقبولين)، إذ أن عددها كبير. لكن إذا لم يتم قبولها للتعليم مجانا فسنعلمها على أساس عقد مالي".

وأعلنت جامعة موسكو سابقا عن استعدادها لقبول أليسا تيبلاكوفا، إذا اجتازت اختبارات القبول. واجتازت الفتاة بنجاح امتحان الدولة الموحد في اللغة الروسية والرياضيات وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى اختبارات القبول الإضافية في كلية العلوم النفسية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، أنه سيتم تسجيل اللقاح الروسي الخامس ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب، ولم يتم تحديد اسم العقار الجديد بعد.

وقالت بوبوفا إنه "تم تسجيل أربعة لقاحات روسية، اللقاح الخامس في الطريق؛ إن هذا الوضع يمنع انتشار الفيروس".

وفي وقت سابق، ذكرت آنا بوبوفا أن هناك انخفاضًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 منطقة في روسيا، والوضع مستقر في 28 منطقة، وفي 35 أخرى هناك زيادة في عدد حالات الإصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.