الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يلقى القبض على شخصين حاولا الحصول على الوقود بالسلاح

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

 سيطر الجيش اللبناني على أعمال الشغب التي شهدتها منطقة محلة الكفاءات بالعاصمة بيروت إثر خلاف بمحطة وقود جبل عامل أسفر عن إطلاق نيران على المحطة وسقوط مصابين. 


وأكد الجيش اللبناني، في بيان، أن دورية ألقت القبض على مواطنين في محلة الكفاءات لتورطهما في إطلاق نار أمام إحدى محطات المحروقات ومحاولتهما الحصول على كمية من الوقود بقوة السلاح، مضيفا أن الموقوفين هما مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف. 


وأوضح الجيش أن بعض الأشخاص حاولوا تحرير المقبوض عليهما بالقوة، فأطلقت عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم.. وبعد مغادرة الدورية، استهدف مجهولون المحطة بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها.


وأكد الجيش اللبناني أنه تم تسليم المقبوض عليهما إلى المراجع المختصة ومباشرة التحقيق، وتجري متابعة الواقعة لإلقاء القبض على بقية المتورطين.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 1147 مقيما و31 وافدا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 584896 حالة.

 

وأكدت الوزارة - في تقريرها - تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 7988 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

 

وتلقى 8611 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، أمس، فيما تلقى 9716 مواطنا الجرعة الثانية.

 

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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الجيش المصرى

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