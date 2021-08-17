الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

دينا تنشر صورة بالحجاب.. والجمهور يتساءل: فيلم ولا مسلسل

دينا
دينا

تصدرت الفنانة دينا، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة لها في أحدث ظهور بالحجاب.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٢‏ شخصان‏ و‏حجاب‏‏
دينا بالحجاب


وظهرت الفنانة دينا مرتدية جلباب باللون الأبيض وحجاب وعلقت على الصورة "قريبًا".

دينا بالحجاب

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مع الصورة التي نشرتها، وكتبت الفنانة بدرية طلبة، قائلًة: "الله يا حبيبتي ربنا يكرمك ويسعدك ياريت كل الناس قلبك كل خير دا".

تعليقات روّاد السوشيال ميديا


وكتبت سهير سهل، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "شكلك قمر بالحجاب"، وكتبت إيمان مدحت، من مستخدمي موقع التواصل قائلًة: "شكلك قمر قوي بالحجاب".

 

فيما تساءلت دينا محمود، من جمهور الفنانة دينا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" عن الهدف من الصورة قائلًة: "دا فيلم ولا مسلسل"، واتفقت في السؤال ندى محمد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” حيث علقت قائلًة: "طب عايزين نعرف دا مسلسل ولا فيلم بجد". 

تعليقات روّاد السوشيال ميديا

جدير بالذكر أن آخر أعمال دينا، مشاركتها في حكاية "مالناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان المنصرم، من إخراج سميح النقاش، ولاقى المسلسل استحسان الكثير من المشاهدين حتى أنه تصدر محركات البحث جوجل والتريند أثناء عرضه في شهر مارس الماضي. 

 

مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين.

 

ويتكون المسلسل من سلسلة من الحكايات المنفصلة الاجتماعية الدرامية، وأولها حكاية (مالناش إلا بعض) عن سيدة مصابة بمرض الكورونا، وتعتكف في المنزل.

دينا الفنانة دينا صورة جديدة انستجرام

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