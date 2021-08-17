أبراج الحب.. الفرق بين طريقة النساء والرجال في التعبير عن العشق
لكل شخص في العالم طريقته الخاصة في الحب، وتؤثر الأبراج الفلكية على طريقة مواليدها في الحب، لذلك توضح خبيرة الأبراج منى أحمد الفرق بين طريقة النساء والرجال.
برج الحمل :
الرجل: عاطفى رقيق ويشيع البهجة على من حوله ويقع فى الحب من أول نظرة وسريع الزواج.
المرأة: تعرف كيف تكسب قلب من تحب وهى قادرة على الإقناع بسهولة من تحب.
برج الثور :
الرجل: عاطفى لكنه يحب التملك وهو غير متقلب إذا أحب.
المرأة: تخجل من إظهار حبها ومشاعرها بطريقة مباشرة.
برج الجوزاء :
الرجل: لا قيمة للحب لديه وتكون كل قصص حبه فاشلة أحيانا واحيانا يكون جاد
المرأة: أى حب فى حياتها قد يقودها إلى الزواج.
برج السرطان :
الرجل: الحب عنده يعنى الاستقرار وليس المغامرة.
المرأة: تحب امتلاك الحبيب وترغب فى الشعور بأنها محبوبه ومرغوبه
برج الاسد :
الرجل: الحب بالنسبة له يدير الأرض ويقلب حركة الكون.
المرأة: غيورة جدا وتصبح شرسه لأبعد الحدود فى الدفاع عن حبها.
برج العذراء :
الرجل: مهتم بالشئون الغرامية ويخاف من عدم انجذاب الطرف الأخر إليه.
المرأة: مجنونه بالغيرة ولا تحب البرود فى العاطفة .
برج الميزان :
الرجل: لا يترك مجالا للعقل فى حبه ولذلك يكون الأمر مريحا لو كان حبيبه عقلانيا.
المرأة: هدفها هو العلاقة الدائمة وتستمتع ببناء البيت والعائلة.
برج العقرب :
الرجل: مخلص وقادر على الحب الصادق إن كان حبا حقيقيا لكنه يحب السيطرة فى علاقاته.
المرأة: تهوى المغازلة وتتورط فى أمور عاطفية قبل الاستقرار .
برج القوس :
الرجل: ميال للرومانسية ويصل فى علاقاته إلى حدود اللامعقول.
المرأة: تنشد الحرية ومستعده لتقديم التنازلات فى علاقاتها وتحب الاحتفاظ بحقوقها الشخصية.
برج الجدي :
الرجل: عندما يحب يحب بكل قواه لكن يبقى بداخله شئ لا يشارك حبيبه فيه.
المرأة: تجد صعوبة فى إظهار مشاعرها وإحساسها وقد لا تفصح عن حبها أبدا.
برج الدلو :
الرجل: لبق مع الجنس الآخر ولا يقول كلمة أحبك إلا بعد دراسة عواطفه والتأكد منها.
المرأة: تأخذ وقت طويل للتأكد من أن الطرف الآخر يبادلها نفس المشاعر
برج الحوت :
الرجل: مندفع وعاطفى ويظهر فى بعض الأوقات اللطف والشفافية وعمق الإحساس لكنه يعود سريعا إلى بروده.
المرأة: يمثل لها البيت أهمية كبيرة وتبذل جهد كبير لإسعاد من تحب تضحي كثيراً.