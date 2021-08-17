الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين لمناهضة الاتجار في النساء

دورة تدريبية للأخصائيين
دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين

تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ضمن فعاليات مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، الثلاثاء، دورة تدريبية لبعض الكوادر العاملة في الجمعيات الأهلية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، اليوم وتستمر حتى غدًا من عدة محافظات منها القاهرة الكبرى، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، وقنا.

دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين 

تأتى الدورة التدريبية حول "صور وأشكال الاتجار بالنساء وآليات الحماية القانونية" وذلك بمقر المؤسسة بمنطقة بولاق الدكرور.

أسماء المحاضرين

ويقدم الدورة التدريبية مجموعة من المتخصصين: وحيد الدسوقي، استشاري اجتماعي وخبير تنمية بشرية، و ناهد عمارة، أخصائية نفسية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعبير علي، المحامية والمدربة القانونية.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على قضية مناهضة الاتجار بالبشر والنساء، منذ أكثر من ١٠ أعوام من  خلال عدة مستويات، منها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال خبراء متخصصين ومؤهلين في مجال دعم وتمكين النساء لمن تعرضن لجريمة الاتجار بهن.

دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين 

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

تتبنى مؤسسة قضايا المرأة، الدعاوى القضائية للنساء بشكل مجاني ومساعدتهن في استخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريب مهنية على بعض الحرف لمد النساء بالمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مشروعات صغيرة من المنزل أو من خلال التشبيك مع بعض المصانع والمبادرات القومية التي توفر بيئات عمل آمنه للنساء، وذلك ضمن استراتيجيات التمكين والتأهيل وإعادة الدمج لضحايا الاتجار.

كما تعمل المؤسسة على رفع الوعي المجتمعي من خلال تقديم دورات تدريبية في هذا الشأن لبعض الفئات المجتمعية المؤثرة والفاعلة في التغيير المجتمعي منها: القانونيين والإعلاميين ورجال الدين والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع وغيرها، وأيضًا تعقد المؤسسة لقاءات بشكل دوري مع أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والقضاة والقانونيين والإعلام للعمل على متابعة ورصد أهم إشكاليات تطبيق قانون ٦٤لسنه ٢٠١٠م، حيث ساهمت المؤسسة مع اللجنة الوطنية التنسيقية في خطتها الصادرة عام ٢٠١٥م.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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