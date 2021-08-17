إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلا على مدخل "البيرة"

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، اليوم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قتلوا برصاص الاحتلال فجر أمس.

وأطلق جنود الاحتلال الاسرئيلي عند الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" الغاز المسيل للدموع والمطاطي صوب الشبان المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وفي السياق، نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم، وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أمس، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين.

وكذلك، اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، بالضرب المبرح على طفل، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب المبرح على الطفل طارق عبدالرازق زبيدي أثناء تواجده بأراضٍ زراعية في البلدة.

وحول عملية التنكيل، قال المواطن مروح زبيدي خال الطفل لـ"وفا"، إن الطفل كان يتنزه مع أصدقائه، وإذ بمركبة تقل مجموعة من المستوطنين تدهسه، لكن تمكن أصدقاؤه من الفرار، بعدها انهال المستوطنون عليه بالضرب المبرح، ومن ثم اقتادوه إلى موقع ما تسمى مستوطنة "حوميش" المخلاه، وقاموا بكيّ أسفل ساقه بولاعة كهربائية، ومزقوا ملابسه بعد ضربه بعنف، بعد ذلك نقلته سيارة إسعاف الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.