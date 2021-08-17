السكري: تنظيم زيارة عمل إلى رومانيا منتصف سبتمبر المقبل

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الجمعية بالجيزة، بحضور د. أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة ترتيبات رحلة العمل المزمع القيام بها إلى رومانيا الشهر المقبل.

في السياق، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن هناك زيارة للرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى مصر في منتصف شهر أكتبر المقبل، برفقة عدد من رجال الأعمال الرومانيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات واستعراض أوجه التعاون بين مصر ورومانيا.

وأكد السكري أن الزيارة تأتي في اطار تعزيز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا والتى توجت بزيارة الرئيس السيسي لرومانيا في منتصف 2019، مشيرًا إلى أن انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين مدينتي شرم الشيخ وسينايا الرومانية، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة في المجال السياحي ونقل الخبرات والتجارب.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعاون الدولي لجنة مشتركة على هامش الزيارة لمناقشة موضوعات مختلفة على رأسها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعوده معدلاته الى مستوى مليار دولار، مع اعادة هيكلة الميزان التجاري، لافتا إلى أنه سيتم ارسال قائمة بالشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب الروماني.

أضاف رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني أنه من المقرر مناقشة زيادة التعاون في المجال السياحي، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في اعادة تشغيل خط الطيران اسبوعيًا، كما يتم تسيير رحلات شارتر بين مدينتي بورخاريست شرم الشيخ وبوخاريست الغردقة.

أوضح أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى رومانيا منتصف سبتمبر المقبل يضم الشركات العاملة في مجالات الأدوات الصحية، وتصدير العنب والبلح واستيراد الأبقار الحية لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الرومانية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المتوقف منذ 3 سنوات بين البلدين، حيث يتم حاليا تسيير 3 رحلات.