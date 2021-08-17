الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم القاهرة» يحصد 7 مراكز في نتيجة الثانوية العامة (صور)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

حصل طلبة تعليم القاهرة على 7 مراكز من أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية.

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وجاء المركز الأول علي مستوي الجمهورية من مكفوفين وأربعة طلاب في الشعبة الأدبية وطالب في الشعبة العلمية علوم وطالب في الشعبة العلمية رياضيات.

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وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في  تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر.

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وأكد وزير التربية والتعليم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.

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وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد في إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يحتوي على درجات الرأفة، نافيًا ما تردد من أن هناك عشرة في المئة يتم إضافتها، حيث إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، كما تم حجب نتائج الطلاب الغشاشين والمتورطين فى تسريب الامتحانات وأيضا من قاموا بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم وسيتم تطبيق العقاب الرادع عليهم وعلى غيرهم.

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