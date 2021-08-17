حضور رسمي بافتتاح «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني.. الليلة

يفتتح الفنان الكبير يحيى الفخراني، الليلة، أولى حفلات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور جماهيري ورسمي كبير، حيث تتواجد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف ومحافظ الأسكندرية ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

أبطال ياما في الجراب يا حاوي

"ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف علاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وخلال الأيام الماضية، أطلق مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، البرومو الرسمي للعرض المقرر افتتاحه اليوم، 17 أغسطس،على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم 26 أغسطس.

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

وأعرب النجم الكبير يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بالعودة لجمهور الإسكندرية من خلال عرضه المسرحي الجديد "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يتم افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة وفي أول مرة أيضاً يقف فيها النجم الكبير على مسرح المكتبة.

وأبدى الفخراني في بيان للشركة المنتجة للعمل عن حماسه الشديد لمبادرة كايرو شو بإطلاق العروض الضخمة من الإسكندرية وجمهورها المتميز سواء من أهالي الثغر أو الجماهير العريضة من عشاقها القادمين من جميع محافظات مصر.