تجديد حبس المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته في مقابر أطفيح بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل الطفل محمود علاء لسرقة "توكتوك" يعمل به وإلقاء جثته في مقابر أطفيح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "كفر قنديل" بأطفيح بعد العثور على جثة المجني عليه الطفل محمود علاء - 11 سنة - حيث غاب عدة ساعات قضتها أسرته في البحث عنه انتهت بالعثور على جسده الضئيل مشنوقا وملقى في مقابر أطفيح وقد اختفى التوكتوك الذي يعمل به.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طالب - 11 سنة - ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

وبسؤال والده أقر بأن نجله خرج بمركبة "التوكتوك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بالمقابر واكتشف سرقة مركبة "التوكتوك".

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوكتوك" صحبة المجنى عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوكتوك"، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" (مبيض محارة، مزارع - مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطهما، وكذا ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقررت حبس المتهمين بشراء توكتوك المجني عليه لعلمهما أنه متحصلات جريمة.