الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إدارة الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لاضطراب النوم النادر

النوم
النوم

وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على استخدام عقار Xywav للاستخدام الموسع في البالغين المصابين باضطراب النوم النادر فرط النوم مجهول السبب.

وحسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم إن هذا يعد الدواء الأول الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج فرط النوم مجهول السبب.

 وتمت الموافقة على الدواء الفموي بالفعل لعلاج النعاس المفرط أثناء النهار والفقدان المفاجئ لتوتر العضلات لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وما فوق المصابين بالخدار، وفقا لموقع drugs.

فرط النوم مجهول السبب

فرط النوم مجهول السبب هو حالة تستمر مدى الحياة، وبالتالي فإن الموافقة علي هذا الدواء مفيدة  في توفير العلاج لأعراض مثل النعاس المفرط وصعوبة الاستيقاظ ، وفي الإدارة الفعالة لهذا الاضطراب المنهك.

وحتى الآن تم الوصول إلي مرحلتان من الموافقة علي إستخدام الدواء وتعتمد الموافقة على المرحلة الثالثة من تجربة سريرية مزدوجة خاضعة للتحكم الوهمي وسحب عشوائي شملت 154 مريضًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 75 عامًا، بينما  أولئك الذين تحولوا من Xywav إلى دواء وهمي عانوا من تفاقم النعاس وأعراض فرط النوم مجهول السبب مقارنة مع أولئك الذين استمروا في تناول الدواء ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

الآثار الجانبية للدواء

كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للدواء هي الغثيان بنسبة 21.4 بالمائة، والصداع بنسبة 16.2 بالمائة،  والدوخة بمقدار 11.7 بالمائة، والقلق 10.4 بالمائة بينما القيء بنسبة 10.4 بالمائة، و قالت إدارة الغذاء والدواء إن Xywav لديه تحذير محاصر من اكتئاب الجهاز العصبي المركزي وسوء الاستخدام وسوء الاستخدام ، والتي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل النوبات ، وصعوبة التنفس ، والتغيرات في اليقظة ، والغيبوبة ، والموت.

المخاطر المحتملة للعقار

نظرًا للمخاطر المحتملة للعقار  فإنه يخضع لوصف صارم وضوابط صرف ولا يتوفر في صيدليات البيع بالتجزئة، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن Xywav لا يمكن وصفه إلا من قبل واصف معتمد ولا يتم توزيعه إلا على مريض مسجل من قبل صيدلية معتمدة تشحن مباشرة إلى المرضي.

إحساس الارق دوء الأرق علاج الأرق عدم النوم اضطرابات النوم الدواء الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قبل إعلانها.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2021

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

10 مستبعدين من قائمة الأهلى فى مباراة طلائع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة