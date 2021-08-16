الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب وأمريكا تبحثان الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجارى

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

التقي وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.

وقال نورلاند - خلال اللقاء - إن "بلاده تثمن عاليا الدور البناء الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا".

ووصف مباحثاته مع بوريطة بأنها "بناءة جدا"، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مضيفا أن الوقت قد حان لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات.

وفي سياق آخر.. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل مليونين و778,034 ناخبًا، بعد أن بلغ عدد المسجلين الجدد 437,958 ناخبا منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من يوليو الماضي.

وبحسب ما نقلت الصحف المحلية اليوم الأربعاء، عن المفوضية؛ فإن 13,265، قد تم تسجيلهم خلال 72 فقط، في الفترة من تاريخ 08/8/2021 إلى تاريخ 11/8/2021.

ومن المرجح أن تُغلق مفوضية الانتخابات باب تسجيل الناخبين بعد أسبوع، حيث يستمر تمديد التسجيل بسجل الناخبين، حتى يوم 17 أغسطس 2021م، حسبما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأوضح السايح أن ذلك جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضًا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير.

ويصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي "لجنة الـ75"، اليوم، على أربعة مقترحات توصلت إليها لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقي، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب ما أعلنته البعثة الأممية، فإن أعضاء ملتقى الحوار سيجتمعون غدا عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستكمال نقاشاتهم حول المقترحات الأربعة التي اعتمدتها اللجنة التوافقية المنبثقة عن الملتقى، ليتم التصويت حولها فيما بعد.

برلين المانيا كورونا المفوضية الوطنية العليا الرباط ليبيا أمريكا المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

10 مستبعدين من قائمة الأهلى فى مباراة طلائع الجيش

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟