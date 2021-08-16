المغرب وأمريكا تبحثان الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجارى

التقي وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.

وقال نورلاند - خلال اللقاء - إن "بلاده تثمن عاليا الدور البناء الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا".

ووصف مباحثاته مع بوريطة بأنها "بناءة جدا"، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مضيفا أن الوقت قد حان لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات.

وفي سياق آخر.. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل مليونين و778,034 ناخبًا، بعد أن بلغ عدد المسجلين الجدد 437,958 ناخبا منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من يوليو الماضي.

وبحسب ما نقلت الصحف المحلية اليوم الأربعاء، عن المفوضية؛ فإن 13,265، قد تم تسجيلهم خلال 72 فقط، في الفترة من تاريخ 08/8/2021 إلى تاريخ 11/8/2021.

ومن المرجح أن تُغلق مفوضية الانتخابات باب تسجيل الناخبين بعد أسبوع، حيث يستمر تمديد التسجيل بسجل الناخبين، حتى يوم 17 أغسطس 2021م، حسبما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأوضح السايح أن ذلك جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضًا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير.

ويصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي "لجنة الـ75"، اليوم، على أربعة مقترحات توصلت إليها لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقي، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب ما أعلنته البعثة الأممية، فإن أعضاء ملتقى الحوار سيجتمعون غدا عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستكمال نقاشاتهم حول المقترحات الأربعة التي اعتمدتها اللجنة التوافقية المنبثقة عن الملتقى، ليتم التصويت حولها فيما بعد.