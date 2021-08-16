الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صاحب توليفة بن العرسان: «أفضل من الفياجرا» (فيديو)

بن العريس
بن العريس

"بنصدر السعادة للناس".. عمل الشاب الثلاثيني على رسم البسمة على أوجه المواطنين، ونشر السعادة بينهم، وقام بعمل توليفة من البن للمتزوجين، وكبار السن، بديلاً عن الفياجرا والحبوب المنشطة، وكانت أسرته الداعم الأساسي وعمل على تطوير ذاته بالتجارب العديدة لتوليفة البن ومكوناته.

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بن العريس

بن العرسان: "أفضل من الفياجرا"

يروي أحمد، خريج معهد الحاسبات والمعلومات أنه ورث مهنة تصنيع القهوة من جده ووالده، منوها أنه يستورد حبات البن من الخارج من البرازيل وأفغانستان وأثيوبيا واليمن والعديد من البلدان الأخرى، وأن حبات البن متوفرة في جميع الأوقات على مدار السنة، ولكن وقت جني المحصول يكون السعر أرخص.

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بن العريس

وقام الشاب الثلاثيني بعمل توليفة بن العريس تتكون من جينسينج وجوز الطيب والبن المحوج والقرنفل، قائلا: " الجينسينج أعشاب أول ناس بدأنا فيها لأنها تعادل الفياجرا وبنستوردها من كوريا ومتاح منها المصري ولكن مش فعال وبنستخدم المستورد في التوليفة".

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بن العريس

أشار أحمد إلى أن توليفة بن العريس لم تغير من مذاق البن ورائحته، بل هو منشط عام للدورة الدموية، ولا يوجد منه أي أضرار، حيث أنها أعشاب صحية أفضل من الحبوب.

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بن العريس

ولم يقتصر أحمد، على بن العرسان فقط، بل قام بعمل بن بجميع النكهات كالبندق، فراولة، شوكلاتة، فانيليا، موز، مانجا، التفاح والكراميل، متمنيا أن يكون بن العريس داخل كل بيت مصري، ويقوم بتوزيع منتجاته لجميع الأسواق المحلية.

الشاب الثلاثيني البسمة المواطنين السعادة الفياجرا الحبوب المنشطة تطوير ذاته توليفة البن

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