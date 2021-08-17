الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ظهورها| اعرف نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة العام الماضى 2020

طارق شوقى
طارق شوقى

تنشر "الدستور" نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 2020.. يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة خلال الساعات المقبلة واعتماد النتيجة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم بحضور كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

 

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 2020 

 

وعن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 2020 كانت نسبة النجاح 81%، وبعدما تم تداول معلومات تفيد بأن نتيجة الثانوية العامة نسبتها هذا العام تقارب العام الماضي، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ذلك وقال أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2021 لم تتعد نسبة الـ 80% من الأساس.

 

وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية مؤكدَا الوزير أنه سوف يتم بث المؤتمر عن طريق اكسترا نيوز والتليفزيون المصري والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١: "سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على العديد  من المواقع الاخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة".

 

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

مصر تعليم مؤشرات مؤتمر صحفي الجامعات امتحانات طلاب التعليم الفنى طالب نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة

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