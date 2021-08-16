الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منها ضبط الحيز العمراني.. تعرف على أهداف قانون البناء الموحد

قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حدد قانون البناء الموحد والذى بدأ تطبيقه فعليا مطلع شهر يوليو الماضي عدد من الالتزامات على طالب الترخيص بالبناء، حيث تنص المادة 48 من القانون، على أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

اهداف القانون 

ويهدف قانون البناء الموحد إلى:

- ضبط الحيز العمراني 

- إزالة عشوائيات البناء 

- عدم السماح بتجاوز خطوط التنظيم أو البناء المخالف ولضمان توصيل المرافق لكل المباني.

- الحد من العشوائية في ظل قانون البناء الموحد الصادر في عام 2008، وذلك بعد قبول كل طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع جدية التصالح من قبل المواطنين.

اشتراطات البناء الجديدة 2021

وتطبق بعض اشتراطات البناء الجديدة  في جميع المحافظات، على المدن فقط دون القرى، ويسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:

- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.

- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.

- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.

- تقديم شهادة صلاحية.

- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.

- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.

- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.

- طلاء الواجهات شرط أساسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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