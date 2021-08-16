توفر الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري وحدات سكنية مختلفة تناسب جميع الأفراد والدخول المالية للأسرة من خلال أماكن محددة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021، وذلك في ظل تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم.

أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021

بدأ آلاف المواطنين في الاستعلام والبحث للتقديم والذهاب إلى أحد أماكن بيع كراسات الشروط الإسكان الاجتماعي 2021، للحصول على إحدى وحدات الإسكان الاجتماعى التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة الرئاسية لكل مواطن والحصول على تمويل عقاري من خلال البنوك المختلفة بأقساط محددة وميسرة .

وتستعد جميع مكاتب البريد في أنحاء المحافظات لتوفير كراسات الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك وفقا للشروط التي حددها البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدة السكنية بفائدة بسيطة و متناقصة تبلغ 3% فقط وفترة سداد للثمن تصل إلى 30 عاما .

أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021

تم وضع عدة شروط للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى وشراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد فى جميع المحافظات، وتتضمن أن يكون الراغب فى الحصول على الوحدة السكنية مصرى الجنسية.

يتم دفع 10% من قيمة الوحدة السكنية كمقدم عند شراء الإستمارة

يجب الا يزيد سعر الوحدة السكنية عن 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل

كما يجب أن تكون مخصصة للسكن فقط وليست للايجار او الاستثمار والبيع

يجب أن يكون دخل الأعزب 10 آلاف كحد أقصى

وتقدم الدولة العديد من المبادرات لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين وشراء الكراسات الخاصة بالشروط من مكاتب البريد والبنوك.