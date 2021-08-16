الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021

اسكان اجتماعى
اسكان اجتماعى

توفر الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري وحدات سكنية مختلفة تناسب جميع الأفراد والدخول المالية للأسرة من خلال أماكن محددة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021، وذلك في ظل تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم.

أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021

بدأ آلاف المواطنين في الاستعلام والبحث للتقديم والذهاب إلى أحد أماكن بيع كراسات الشروط الإسكان الاجتماعي 2021، للحصول على إحدى وحدات الإسكان الاجتماعى التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة الرئاسية لكل مواطن والحصول على تمويل عقاري من خلال البنوك المختلفة بأقساط محددة وميسرة .

 

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رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز وموعد طرح كراسة الشروط

وتستعد جميع مكاتب البريد في أنحاء المحافظات لتوفير كراسات الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك وفقا للشروط التي حددها البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدة السكنية بفائدة بسيطة و متناقصة تبلغ 3% فقط وفترة سداد للثمن تصل إلى 30 عاما .

أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2021

تم وضع عدة شروط للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى وشراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد فى جميع المحافظات، وتتضمن أن يكون الراغب فى الحصول على الوحدة السكنية مصرى الجنسية.

يتم دفع 10% من قيمة الوحدة السكنية كمقدم عند شراء الإستمارة 

يجب الا يزيد سعر الوحدة السكنية عن 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل 

كما يجب أن تكون مخصصة للسكن فقط  وليست للايجار او الاستثمار والبيع 

يجب أن يكون دخل الأعزب 10 آلاف كحد أقصى 

وتقدم الدولة العديد من المبادرات لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين وشراء الكراسات الخاصة بالشروط من مكاتب البريد والبنوك.

أماكن بيع كراسات الشروط الإسكان الاجتماعي 2021 شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد بيع كراسات الشروط الإسكان الاجتماعي 2021 العديد من المبادرات لتوفير المسكن الملائم المركزى وحدات سكنية وحدات الإسكان الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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