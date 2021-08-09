رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز وموعد طرح كراسة الشروط

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ الإعلان عن طرح كراسة شروط المشروع الجديد لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم.

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز

يمكن للراغبين في حجز شقق سكنية ممولة عن طريق صندوق التمويل العقاري في إحدى مشروعات وزارة الإسكان الدخول عبر الموقع الرسمي للصندوق من خلال هذا الرابط (من هنا) وكتابة بيانات المتقدم كاملة ومحل السكن وبيانات المشروع المتقدم للحجز فيه ومحافظة الإقامة وذلك وفقا للنظام الإلكتروني الذي اتبعته وزارة الإسكان وحجز جميع وحداتها السكنية التي تقوم بإنشائها لجميع فئات الشعب والذي أثبت فاعليته خلال حائجة كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يمكن الحجز والاستعلام دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين أو إهدار الوقت في إنهاء الإجراءات بشكل يدوي خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة في كافة بلاد العالم.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يستطيع حاليا المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن طلبات تخصيص الوحدات السكنية لهم إلكترونيا عبر موقع صندوق التمويل العقاري بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر رابط صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن شقق وزارة الإسكان.

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام والمكون من 14 رقم.

التأكد من كافة بيانات الراغب في تخصيص وحدة سكنية كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...) والتي تم إدخالها عند الحجز.

كتابة بيانات المشروع المتقدم لحجز وحدة به.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور موقف الطالب المتقدم كاملة ( موعد الاستلام، لم يتم تخصيص وحدة له بعد، جاري تنفيذ المشروع).

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لينك الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

موعد طرح كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي

طرحت الهيئة القومية للبريد كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي والتقديم عبر رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز الذي خصصه صندوق التمويل العقاري لذلك الغرض لتوفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين في الحجز حيث يمكن الاستعلام أيضا عن طريق الاتصال من أى تليفون محمول عبر 1188 أو 5777 أو من أى خط أرضي على رقم 090071117.