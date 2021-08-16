مصرع شخصين غرقا بمياه النيل بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهما غرقا وأصيب آخر مجهول الهوية بغيبوبة بعدما غرقوا أثناء قيامهما بالاستحمام بمياه النيل "فرع دمياط" وذلك بمنطقة قصر الثقافة بالمنصورة وانتشلتهم قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، وبنقلهم للمستشفى تبين وفاة 2 وإصابة الثالث بغيبوبة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمياه نهر النيل خلف منطقة " قصر الثقافة " دائرة القسم.

المتوفي

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ تم إنتشال كل من "هاني فضل زکی معوض "32 سنة، عامل، ونجل عمه "أبانوب جرجس زکی معوض " 25 سنة، عامل ، ويقيمان شارع الجلاء " دائرة قسم أول المنصورة، وشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر وتم نقلهم إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وتبين وفاة الأول والثاني وإصابة الثالث بغيبوبة ، وتم حجزه بقسم العناية المركزة.

المتوفي

وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من "عبدالسميع محمد عبدالسمیع " 42 سنة، حداد ، ومقيم شارع " سكة سندوب " دائرة قسم أول المنصورة، و "محمد عبدالله عبدالحليم يوسف " 23 سنة، طالب ، ومقيم قرية " ميت شنشا " دائرة مركز أجا، قرر بأنهما شاهدا المذكورين حال قيامهم بخلع ملابسهم ونزولهم المياه للاستحمام، ولعدم إجادتهم السباحة جرفهم التيار ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك بسؤال كلا من شقيق المتوفي الأول "سمير فضل زکی معوض "47 سنة، سائق، و شقيق المتوفي الثاني "مينا جرجس زکی معوض " 43 سنة، حداد ، ويقيمان شارع " الجلاء " دائرة قسم أول المنصورة، أيدا ذات المضمون ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ، ولم يتعرفا على المصاب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5272 إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض النيابة العامة.