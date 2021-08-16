مصر تشارك في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

شاركت مصر مُمثلة في البريد المصري، في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة من 9 إلى 28 أغسطس 2021، تحت شعار "رقمنة الخدمات البريدية وتطوير التجارة الإلكترونية"، ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.

- ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد



وسيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021-2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد ونائبه، عن الدورة 2021-2025، كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة ومناقشة إصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالموقف الأفريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة.



وخلال المؤتمر، تم التأكيد على دور البريد باعتباره شريك حقيقي للشمول المالي والتكامل الإقليمي، كما تم استعراض الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدمج المالي وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي وتعميمها على كافة البلدان الأفريقية وذلك في ظل توصية الاتحاد البريدي العالمي بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.



وعلى هامش المؤتمر، عقد البريد المصري العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية المكثفة مع رئيس وزراء كوت ديفوار، ووزير الاقتصاد الرقمي والبريد بكوت ديفوار، ووزير الاتصالات الفلسطيني، والوفود العربية المشاركة في المؤتمر، والمرشحين لمنصب المدير العام للاتحاد ونائبه ، ممثلي الاتحادات البريدية المشاركة في فعاليات المؤتمر.،وهدفت الاجتماعات إلى التوصل لاتفاق بشأن إدخال تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نموًا.



وتمثل هذه الاجتماعات فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد، كما تسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإدارات البريدية في مجالات تقديم الخدمات البريدية، وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.