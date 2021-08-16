موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 الرسمي لموظفي الدولة

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 من أكثر التي تلقى نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي حتى تصدرت القائمة الرئيسية للبحث، وذلك منذ إصدار وزارة المالية الكتاب الدوري المنظم مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر الذي اعتمدته وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

أصدرت وزارة المالية كتابها الدوري الخاص بتنظيم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهري أغسطس وسبتمبر لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين أكثر من 7 ملايين موظفا بجميع الوزارات و مؤسسات وهيئات الدولة من جراء التكدس على ماكينات الصرف الآلي للبنوك بجميع محافظات الجمهورية حيث تم تبكير موعد صرف رواتب شهر أغسطس نظرا للصرف المبكر رواتب شهر يوليو الماضي بسبب عيد الأضحى المبارك 2021 حيث يتم الصرف خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري ولمدة 5 أيام متتالية.

جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وفقا للجدول الذي اعتمدته وزارة المالية لتنظيم صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة فإن موعد صرف رواتب أكثر من 33 وزارة ومؤسسة حكومية سيكون غدا الثلاثاء 17 أغسطس الجاري أبرزها وزارة الصحة والتموين والنقل والتضامن الاجتماعي السياحة والداخلية والأوقاف على أن يكون صرف رواتب 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس أبرزهم وزارة العدل والكهرباء والتخطيط ويصرف رواتب 12 هيئة ومؤسسة ووزارة حكومية يوم الخميس 19 أغسطس الجاري أبرزهم وزارة التربية والتعليم والزراعة والري وتم تخصيص يوم 21 و 22 و 23 أغسطس لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في المواعيد المخصصة لهم.

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