الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

موعد صرف مرتبات
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

يبحث كثير من المواطنين عن ميعاد صرف رواتب شهر أغسطس 2021 عبر محرك البحث "جوجل" بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات جميع العاملين بمؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين بالمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني لشهر أغسطس الجاري، وشهر سبتمبر المقبل، وأكدت وزارة المالية المصرية منذ الشهر السابق عن تقديم موعد صرف مرتبات شهرية في أغسطس وشهر سبتمبر، وقسمت المرتبات لجميع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الخاصة على مدار 5 أيام مستمرة.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة في شهر أغسطس الجاري

يبدأ صرف المرتبات لشهر أغسطس الجاري للموظفين في 33 وزارة مصرية وهيئات حكومية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس، ثم البدء في صرف مرتبات لـ20 وزارة مصرية وهيئة حكومية من يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، وبدء صرف مرتبات 13 وزارة مصرية وهيئة أخرى في يوم الخميس الموافق 19 أغسطس، وجميع الوزارات المصرية والجهات الأخرى خلال يومي الأحد 22 ويوم الإثنين الموافق 23 أغسطس.

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مواعيد صرف المرتبات للموظفين بالدولة في شهر ٩ 

بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة في 33 وزارة مصرية حكومية وهيئات ومؤسسات بدءا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 21 سبتمبر، وبدء صرف المرتبات لـ20 وزارة مصرية وهيئة حكومية مصرية يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، وبدء صرف مرتبات الموظفين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، وجميع الوزارات المصرية والجهات الحكومية الأخرى خلال يومي الأحد الموافق 26 ويوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر.

وناشدت وزارة المالية جميع العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصرافة منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على سلامة المواطنين، وأوضحت أن رواتب الموظفين متاحة بدءًا من التاريخ المحدد للصرف، وذلك حسب مواعيد كل وزارة في مصر.

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