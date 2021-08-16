وزير التربية والتعليم يعلن موعد بدء الدراسة فى المدارس الدولية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، الكتاب الدوري رقم 17 بشأن مواعيد بدء الدراسة في المدارس التي تقدم مناهج ذات طبيعة دولية أو لغات للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد الوزير، في خطاب رسمي تم تعميمه على المديريات التعليمية، أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على حسن سير المنظومة وتنظيم سير العمل في كافة المدارس الخاضعة لإشرافها تحقيقًا الانضباط الواجب تقرر الآتي:

- يبدأ العام الدراسي 2021-2022 بالمدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة في 9 أكتوبر 2021.

- يبدأ العام الدراسي 2021-2022 في المدارس الني تطبق مناهج ذات طبيعة دولية في 12 سبتمبر 2021.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق ذلك على أوجه تقديم الخدمة، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من على منصات التعليم الرقمية بنظام التعليم عن بعد on line.

كما أكد على ضرورة مراعاة المواعيد والضوابط على كافة جهات الاختصاص بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" والحكومية والرسمية والخاصة.

وفي سياق آخر، ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس، ومن المقرر أن يعلن كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي نتيجة الثانوية بالكامل والمؤشرات الخاصة بالتنسيق.

ويبلغ عدد الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية أكثر من ٤٠ طالبًا في مختلف الشعب سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يوجد أوائل على مستوى الجمهورية وأوائل على مستوى المديريات، باإاضافة إلى أوائل على مستوى كل مادة دراسية على سبيل المثال الأول في الكيمياء أو الأول في الفيزياء.