ظهر على سطح الماء.. انتشال جثمان غريق شاطئ «هدير» بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية، فجر اليوم الإثنين، جثة غريق شاطئ هدير بالعجمي، بعد ساعات من البحث عن الجثمان.



وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، إن الجثمان ظهر على سطح الماء بموقع الغرق فجر اليوم، بعد محاولات بحث استمرت منذ ظهر أمس الأحد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، ويرزق أهله الصبر والسلوان.



وكان لقي شاب يدعى، نور الدين احمد، يبلغ من العمر 20 سنة، مصرعه غرقًا، صباح أمس الأحد، في مياه شاطئ هدير بالبيطاش في العجمي شارع 8 غرب الإسكندرية.

وناشد «المالحي» جميع غواصي الخير بمحافظة الإسكندرية، وخاصة غواصي العجمي، بسرعة الوصول إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

وكان قد أكد قائد غواصي الخير، أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وطالب جميع المواطنين وخاصة ضيوف الإسكندرية، بتوخي الحذر عند نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج.



وكانت قد حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم النزول للسباحة في الأوقات المعتمدة وخاصة مع ارتفاع مستوى الأمواج بالشواطئ، حيث تم رفع الرايات الحمراء، والتنبيه على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد على تواجد المراقبين على أبراج المراقبة.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملات المرور على الشواطئ لمتابعة تواجد المنقذين، وتفقد وحدات الإسعاف، فضلا عن توافر سترة النجاة «لايف جاكيت» للارتداء عند استقلال الألعاب المائية المختلفة من البدلات وغيرها، حرصًا على سلامة المواطنين من أهالي المحافظة والمصطافين.