الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ظهر على سطح الماء.. انتشال جثمان غريق شاطئ «هدير» بالإسكندرية

غريق شاطئ هدير
غريق شاطئ هدير

انتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية، فجر اليوم الإثنين، جثة غريق شاطئ هدير بالعجمي، بعد ساعات من البحث عن الجثمان.


وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، إن الجثمان ظهر على سطح الماء بموقع الغرق فجر اليوم، بعد محاولات بحث استمرت منذ ظهر أمس الأحد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، ويرزق أهله الصبر والسلوان.


وكان لقي شاب يدعى، نور الدين احمد، يبلغ من العمر 20 سنة، مصرعه غرقًا، صباح أمس الأحد، في مياه شاطئ هدير بالبيطاش في العجمي شارع 8 غرب الإسكندرية.

 

وناشد «المالحي» جميع غواصي الخير بمحافظة الإسكندرية، وخاصة غواصي العجمي، بسرعة الوصول إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

 

وكان قد أكد قائد غواصي الخير، أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

 

وطالب جميع المواطنين وخاصة ضيوف الإسكندرية، بتوخي الحذر عند نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج. 


وكانت قد حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم النزول للسباحة في الأوقات المعتمدة وخاصة مع ارتفاع مستوى الأمواج بالشواطئ، حيث تم رفع الرايات الحمراء، والتنبيه على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد على تواجد المراقبين على أبراج المراقبة.

 

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملات المرور على الشواطئ لمتابعة تواجد المنقذين، وتفقد وحدات الإسعاف، فضلا عن توافر سترة النجاة «لايف جاكيت» للارتداء عند استقلال الألعاب المائية المختلفة من البدلات وغيرها، حرصًا على سلامة المواطنين من أهالي المحافظة والمصطافين. 

 

الإنقاذ النهري جثة غريق شاطئ هدير العجمي الشواطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

مواد كحولية وارتفاع درجات الحرارة وراء حريق محل مستلزمات تجميل بجسر السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات