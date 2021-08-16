نتائج الثانوية العامة 2021 مصر برقم الجلوس والاسم

زادت العمليات البحثية خلال الساعات الأخيرة حول نتائج الثانوية العامة 2021 ، وحول بوابة النتائج الالكترونية للبحث عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة والإعلان الرسمي عن نشرها عبر المواقع الالكترونية ، ونقدم لكم في موقع الدستور نتائج الثانوية العامة 2021 عبر رابط مباشر للنتيجة.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 بوابة النتائج

صرح وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد النهائي لظهرو النتيجة ، وقد أعلن أن الموعد الرسمي سيكون بعد انعقاد مؤتمر يذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القناة الأولى الرسمية للتلفزيون المصري ، وهو ما يوافق يوم الثلاثاء ال17 من شهر أغسطس الجاري.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم رفع جميع النتائج والبحث عليها إلكترونيا وللاستعلام عن النتيجة مباشر يمكنك الدخول للاستعلام عنها من خلال الرابط التالي ((اضغط هنا)).

وأكدت الوزارة على أن تصحيح النتائج هذا العام تم بشكل دقيق ومختلف عن الأعوام السابقة ، وأنه تمت جميع عمليات التصحيح داخل مكان مخصص مركزي مغلق ، وأشار وزير التربية والتعليم الفني على أنه لا صحة لأي أخبار متداولة غير المصرح بها من خلال الوزارة أو عبر صفحاتها الرسمية.

رابط موقع التنسيق الالكتروني

ووفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي فعلى طلاب الثانوية العامة الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في الجامعات والكليات المختلفة والمعاهد المعتمدة، وأنه يمكن الطلاب بتقديم الرغبات الخاصة بهم وذلك من خلال الدخول لموقع التنسيق الالكتروني من خلال الدخول عبر الرابط التالي للدخول ((اضغط هنا)).

وصرح أنه سيتم الإعلان عن جميع التنسيقات خلال المؤتمر المنعقد يوم الثلاثاء ، ومعرفة تنسيق الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة حسب درجاتهم الحاصلين عليها.