الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «التعليم» تطالب المديريات بتفويض مندوب لاستلام أسطوانات النتيجة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ناشدت مديريات التربية والتعليم اليوم، بتفويض مندوب من كل مديرية لاستلام الأسطوانات المدمجة المحملة بنتيجة الثانوية العامة.

وشدد المصدر، في تصريح لـ“الدستور”، على أن المديريات ستقوم بطباعة النتيجة وتوزيعها على الإدارات التعليمية لإعلانها بالمدارس الثانوية بعد اعتماد النتيجة بيوم.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سينقل عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة ويوتيوب.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى: “وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات”.

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان  نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة مواد امتحانات الثانوية العامة، وجار تجهيز إسطوانات النتيجة لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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