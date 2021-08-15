تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، القافلة التي أطلقتها مديرية الصحة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بنادى رأس البر الرياضى وتأتى ضمن ٦ قوافل تم إطلاقها اليوم بمناطق مختلفة.

محافظ دمياط تتابع مراكز تلقيح المواطنين ضد كورونا فى رأس البر

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى من الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة حول آلية عمل القافلة التى تستقبل المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ولم يتم تحديد موعد لتلقى اللقاح، وكذا الخطة التنظيمية لتطعيم المواطنين وتسجيلهم على المنظومة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحفاظ على سلامة الجميع.

الإعلان عن القوافل الطبية

وأكدت محافظ دمياط ضرورة خلق قنوات لإعلام المواطنين بأماكن القوافل التى تم تنفيذها اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن خطة يومى الأحد والاثنين على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط؛ للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين لتحقيق رؤية الدولة للحد من انتشار الفيروس ومجابهة تلك الأزمة.

وقادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حملة لرفع الإشغالات بشارع النيل وممشى اللسان خلال الزيارة التى أجرتها مساء اليوم الأحد لمدينة رأس البر.

وشددت المحافظ على رفع كافة الإشغالات والتصدى لجميع التعديات على الطريق العام، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمنطقتين.

وأكدت على تكثيف الجهود وزيادة أعداد عمال النظافة خلال فصل الصيف، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى خاصة مع كون هذه الصورة لا تليق بمكانة مدينة رأس البر السياحية.