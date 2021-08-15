«المصدرين المصريين» تشارك فى قمة المديرين الماليين بالقاهرة

قالت جمعية المصدرين المصريين، إنها ستشارك في قمة المديرين الماليين بالقاهرة، التي من المقرر عقدها يوم 15 سبتمبر 2021، مؤكدة أن تلك القمة حدث سنوي يهدف إلى قياس لقياس الأداء والتواصل.

تابعت جمعية المصدرين المصريين، أن القمة تهدف إلى إيجاد فرص رائعة أثناء التعلم والحصول على الإلهام، لافتة إلى أنه من المقرر أن يفتتح القمة الدكتور محمد معيط، وزير للمالية، وستضم القمة متحدثين عالميين وموضوعات رفيعة المستوى.

أكدت الجمعية أنها ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة المطورين للتدريب والاستشارات، فيما يتعلق بالتعاون المشترك في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى العمل على نجاح قمة المديرين الماليين بالقاهرة.

ويهدف التعاون إلى تنفيذ عدد من الانشطة منها تنفيذ مشروع تأهيل حصول الشركات على (CE Mark)، لمنتجات المعامل والاجهزة و المستهلكات الطبية وتنظيم بعثات تجارية وترويجية للشركات التابعة لقطاعات الشعبة المختلفة وعقد لقاءات مع الشركات المستوردة مثل دول غرب إفريقيا وتونس والمغرب.

أضافت الجمعية أنه سيتم إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة بقطاع المستلزمات الطبية، المتابعة في تنفي مشروع ( Clean Room) داخل المصانع طبقا لمشروع (EPAP) مع جهاز شئون البيئة، إضافة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، فضلًا عن وضع خطة تنفيذية لعمل كتالوجات رقمية خاصة بكافة القطاعات الفرعية ومنتجات المستلزمات الطبية.

في السياق، أشارت الجمعية إلى أن الحكومة هدفها رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لديها خطة، أيضًا، لزيادة ورفع الصادرات تزامنًا مع خطة الحكومة.