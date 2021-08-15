الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فاطمة المعدول توضح: 5 نصائح تساهم في اكتشاف وتنمية مواهب أطفالكم

فاطمة المعدول
فاطمة المعدول

تبحث العديد من الأسر عن ورش في الكتابة الأدبية من أجل تنمية مواهب أطفالهم وإبداعاتهم؛ خاصة المحبين منهم للقراءة وللكلمة؛ وهو ما تقدمه لكم كاتبة أدب الطفل والمخرجة المسرحية فاطمة المعدول من أجل اكتشاف أطفالكم المبدعين.

الكاتبة ومبدعة أدب الطفل، فاطمة المعدول، قالت لـ"الدستور"، إن الطفل الموهوب يحتاج دائما إلى معاملة خاصة، وأن ومن سماته أنه دائما ما تكون مشاعره داخلية وهادئ.

_ "المعدول" قالت إنها تنصح الأسر بتدريب الأطفال على القراءة، قائلة: في طفولتي قرأت كتاب "الأيام" للدكتور طه حسين عندما وجدته في مكتبة والدها.

_ وأشارت إلى ضرورة أن يشاهد الطفل أمه أو أبيه وهم يقرأون.

_ ونصحت "المعدول" الأسر بأن يقوموا بتقديم أعمال أطفالهم للمسابقات باعتبارها حافز لدعم مواهب أبنائهم.

ونصحت "المعدول" بضرورة شراء الكتب والمجلات حتى وان كانت طبعات شعبية لأطفالهم حتى يتلمسوا الكتاب المطبوع وحتى لا يقعوا فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي والعاب العنف.

_ وشددت المعدول على أن رغبة الطفل في الكتابة هي ما تساهم في تنمية موهبته ومواصلة التعلم.

يذكر أن، حصلت فاطمة المعدول على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد عام 1970 ، كما عينت عام 1972 بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية ، كتبت وأخرجت عدة مسرحيات للأطفال وهى:" سندريلا، مغامرات تيك العجيب، الأميرة النائمة، المهرج و الأسد، شادي في الفضاء".

أعادت تأسيس قصر ثقافة الطفل المتخصص بجاردن سيتي ، وفي عام 1996 عينت مديرا عاما لثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية .

حصلت على عدة جوائز منها "جائزة اليونسكو للتسامح عن كتاب خطوط ودوائر 1999، جائزة أولى سوزان مبارك لأدب الطفل 2004 عن كتاب سلطان نبهان و2005 عن كتاب وظيفة لماما ، جائزة السيناريو من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن كتاب البالونة البيضاء".

كما أخرجت أكثر من 30 مسرحية بين قصيرة وطويلة للأطفال وقدمت أكثر من سيناريو لأفلام الكرتون كما أشرفت على العديد من الأبحاث الهامة في المكتبة المصرية منها "صورة الأنثى في التعليم الأساسي وفى قصص الأطفال" ومنذ عام 1989 حتى عام 1996 تفرغت للعمل الأهلي مع ذوى الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العلاجية والجمعيات الخيرية، وتولت عام 1998 رئاسة المركز القومي لثقافة الطفل.

كاتبة أدب الطفل فاطمة المعدول طه حسين المعهد العالى للفنون المسرحية الأطفال المبدعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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