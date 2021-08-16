حكاية فيلم لـ يوسف شاهين رفض عزت العلايلى ونور الشريف بطولته

شارك الفنان عزت العلايلي في العديد من الأفلام السينمائية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، من بينها "إسكندرية ليه" و"الأرض" وغيرها من الأعمال، إلا أن العلايلي قد رفض عرضًا من المخرج يوسف شاهين بالمشاركة في بطولة فيلم "الآخر" وهو الفيلم الذي أخرجه يوسف شاهين في العام 1999.

وقال "العلايلي"، في أحد الحوارات الصحفية له في ذات العام مع أحد الجرائد الدولية، إنه ليس الوحيد الذي رفض المشاركة في ذلك العمل وإنما الفنان الكبير نور الشريف والذي شارك في العديد من أعمال يوسف شاهين رفض أيضًا المشاركة في بطولة فيلم الآخر.

وروى العلايلي خلال الحوار أسباب رفضه ونور الشريف المشاركة في بطولة فيلم الآخر، والذي كان نقطة انطلاق حقيقية للفنان هاني سلامة، وشاركه البطولة حنان ترك ومحمود حميدة ونبيلة عبيد.

وقال العلايلي:"جمعتني صداقة قوية بالمخرج الكبير يوسف شاهين لكني رفضت فيلم الآخر بسبب نظرية يوسف شاهين القائم عليها الفيلم، فقد هاجم يوسف شاهين من خلال سيناريو الفيلم رجال الأعمال، وكيف أنهم يستهينون بمقدرات الوطن واقتصاده، ويستغلون علاقاتهم السياسية في تيسير مصالحهم الشخصية، وهي نظرية ارفضها بشدة".

وأضاف العلايلي: "يوسف شاهين صديق أعتز بصداقته لي وأسرتي فهو دائم السؤال عنا وترجع جذور صداقتنا لبدايتي الفنية، لكنني بعد قراءتي سيناريو فيلم الآخر لم أجد نفسي في الدور الذي رشحني لبطولته، فهو يرى رجال الأعمال في صورة غير سوية، صورة يصعب أن أقدمها بعد هذا العمر الفني، نعم العمل مع يوسف شاهين فرصة لأي فنان فهو يقدم سينما جيدة يشاهدها العالم كله، وهو من أفضل المخرجين وكنت أتمني العمل معه مرة أخرى، لكن ما لم يكن شاهين يعرفه أنني صديق لمعظم رجال الأعمال في مصر، وليس كل رجال الاعمال غير شرفاء، فنحن نشترك مع رجال الأعمال لإنقاذ صناعة السينما ولا أحد ينكر الدور الذي يقوم به رجال الأعمال من خلال بناء دور عرض جديدة تساهم في انتشار الأعمال الفنية وسهولة وصولها للجمهور، وكذلك لهم دور هام في تقدم الأقتصاد المصري، ولذلك رفضت رؤية يوسف شاهين لهم من خلال فيلم الآخر، وهو ما فعله أيضًا نور الشريف الذي رفض دور هام في بطولة ذلك الفيلم".