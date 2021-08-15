الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موقف محرج لمطربة «أراب أيدول» فى سوريا

سهر أبو شروف
سهر أبو شروف

تعرضت المطربة السورية سهر أبو شروف نجمة برنامج أراب أيدول في نسخته الثالث، حيث إلغيت حفلتها مؤخرًا لأسباب وصفتها بالغير مبررة.

وكتبت أبو شروف عبر حسابها بموقع فيسبوك: "تم إلغاء حفلي المقرر إمبارح بدمشق من غير مايخبروني بالمكان اللي مارح أذكر اسمه بدون أدنى احترام ومراعاة إنه أسمي بالمحك وإني جاية من مدينة تانية بسبب تصرفات صبيانية من مدير المكان ياللي مابيمتلك اي اخلاق وذوق وعديم المسؤولية وشخص مابيحترم مركز شغله" . 

وتابعت: "كتير بعتذر من الناس اللي كانت حابة تحضرني بظل الظروف الإقتصادية السيئة، ومابعرف ليش ضلت بوسترات صوري معلقة بالشوارع وموجودة ع صفحة المطعم بدون ما يعتذروا من الناس ياللي جاية تحضر على أسمي وطبعآ خسارتي كبيرة إني مااتعوضت ماديآ" . 

اختتمت قائلةً: "مو بس هيك اتكلفت ماديآ باقامتي بالاوتيل يلي كان واعدني نفسه الشخص المهذب الصادق جدآ مدير المطعم أنه يتكفل بالتكاليف بعد إلغاء الحفل صح درس قاسي بس رح اتعلم منه كتير دمتم" .

وعن جديدها الفني بعد أغنية "يا حليوة" قالت أبو شروف أبو شروف في تصريح للدستور، أنها ستقوم بإحياء عدد من الحفلات في حلب، أما عن العمل الخاص بها، أكدت سهر على أنها ستقوم بالتعاون مع مبادرة "الموسيقى حياة" بإعادة تسجيل أغنية للكبيرة وردة الجزائرية وستصور على طريقة الفيديو كليب، وعمل آخر للكاتب عمر الفرا وستكون أغنية جديدة، مبينة أنها بعد منتصف الشهر سوف تتفرغ لتجهيز هذه الأعمال لكي تبصر النور في أقرب وقت.

سهر ابو شروف اداء كل من المطربة صابرين النجيلي والمطربة رحاب مطاوع ازمة المطربة بلقيس المطربة المطربة أحلام المطربة أروى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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