كنيسة المهاجرين تنظم نهضة العذراء وعودة النشاط الكشفي بكاثوليكية الفجالة

أقيمت نهضة العذراء مريم بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين بحضور الأب بطرس الكرملي كاهن كنيسة سانت تريزا بالاشتراك مع راعي الكنيسة الأب ماجد مؤنس والشمامسة وشعب الرعية وكانت عظة الأب بطرس الكرملي عن العذراء مريم وتكلم الأب بطرس عن بعض النقاط الهامة منها الرهبنة الكرملية مرتبطة بمريم وتسميتها "إخوة مريم العذراء سيدة جبل الكرمل" واختصارها رهبنة الكرمل وان ارتباطها بمريم ليس عشوائي وان دعواتنا متجهة بخطوات مريم بيسوع.

كما اجتمع شباب ثانوي بكنيسة القديس أنطونيوس الفجالة في لقاء "بناء صورة إيجابية للنفس"، وجاء ذلك في أول لقاء لشباب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحاناتهم ودراستهم التي دامت سنة كاملة.

وفي الإطار ذاته أقيم مهرجان شباب ثانوي في نادي كنيسة حدائق القبة بالإضافة إلى النشاط الرياضي لكرة القدم للجنسين، وكانت الكنائس المشتركة في المهرجان كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، القصرين، المعادي، قبة الهوا، عزبة النخل، المطرية، شبرا الخيمة، والعبور، وكان الفائز في كرة القدم للبنات مرحلة ثانوي وشباب بالمرحلة الأولى، والفائز في المرحلة الأولى هم شباب بكنيسة المطرية.

وفي سياق مشابه، بدأت فعاليات مهرجان الصيف لعام 2021م (كلمة الله) بكنيسة السيدة العذراء مريم والأم تريزا بعزبة النخل لممارسة نشاط كرة القدم لبنات المرحلة الاعدادية.

واتجه كل من اللاعبات والمشجعين والمدرب فادي فايز الذي كان المسئول عن تدريبهن في الفترة السابقة الى نادى الايبارشية الكاثوليكية، حيث واجهن فريقي كنيسة الزيتون وكنيسة القصيرين، وفاز فريق كنيسة الزيتون وفريق كنيسة القصيرين على فريق كنيسة السيدة العذراء مريم والام تريزا بعزبة النخل.

وبعد توقف دام نحو قرب العام لنشاط الكشافة بكنيسة القديس أنطونيوس بالفجالة بسبب فيروس كورونا، استأنفت فرقة مرشدات الكنيسة بأولى اجتماعاتها بقيامها برحلة نيلية، وايضا استأنفت فرقة الكشافة بالكنيسة أولي اجتماعها، كما أقيمت دورات مهرجان الكنائس الكاثوليكية بالنادى الإيبارشى بكنيسة حدائق القبة وكانت للمرحلة الإعدادية والابتدائية، وحصلت كنيسة القديس أنطونيوس الكبير على المركز الأول فى المرحلة الإعدادية للأولاد وحصلت بنات المرحلة الإعدادية على المركز الثالث.

جدير بالذكر ان المهرجان جاء تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحاق والأنبا باخوم ومسؤول المهرجان الأب الدكتور يونان شحاتة ومسؤول اللجنة الرياضية فايز سكر.

وأخيرا انعقدت مدارس الأحد بكنيسة العذراء درياس بكنيسة عين شمس بعنوان "زكا العشار"، وقدمته الخادمه لاميس اسامه، حيث أضافت الخادمه بعض اللعب التي تساعد علي توصيل الدرس المقدم إلى سن حضانه، حيث تم مشاركة احد افراد اعداد خدمه منهم جون جرجس بتقديم بعض الأشغال اليدوية المناسبة للسن.