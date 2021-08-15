كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون تشارك بالمهرجان الصيفي بنادي كنيسة حدائق القبة

شاركت كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون بالمهرجان الصيفي السادس السنوي بنادي كنيسة حدائق القبة، لكرة القدم بنات وكان الفريق مكون من ستة بنات هن كلارا أمير، ريتا أمير، روبينا هاني، ميرنا ممدوح، جاسمين هاني لمراحل ثانوي وشباب. وكان التدريب بمسؤولية الخادم فادي عاطف. وقد فازت الكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون بالمركز الأول على مستوى الإيبارشية.

وفي سياق متصل، عقد اجتماع الكشافة للبنات في كنيسة العذراء بدرياس بعين شمس، وقدمه شفتان مريم صابر وشفتان مارينا صابر، و كان الموضوع عن الادوات الكشفية، وتقسيمها إلى الجزء الأول: وهي الادوات الشخصية مثل الملابس والادوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان، ومعجون الأسنان، وغيره، بالإضافة إلى الجزء الثاني وهي الأشياء التي لها علاقة بالكشافة مثل الدليل، والقميص ويفضل أن يكون مع الفرد قميصين، وبالطبع يتوجب أن يكون صندوق الاسعافات الاولية معه في كل مكان.

وفي الإطار ذاته، اجتمع شباب كنيسة القديس أنطونيوس بالكنيسة بحي الفجالة للاحتفال بعرض مسرحية "أبيض وأسود" وهي المسرحية التي شاركوا بها في مهرجان الإيبارشية لـ عام 2021، وضمت المسرحية عددا من اولاد وبنات اعدادي وثانوي كما دربهم وساعدهم خدام المراحل.

من جهة أخرى، عقد اجتماع كشافة للأطفال، الفرقة 11 كشافة وادي النيل التي تمت في كنيسة الزيتون بالعائلة المقدسة، حيث ألقى الكلمة القائد توني عادل، وكان الحاضرون الأشبال الذكور، والجدير بالذكر ان الاجتماع يعقد كل جمعة مع اختلاف الموضوع واختلاف المتكلم.