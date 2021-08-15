الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معلومات الوزراء: مصر تمضي قدمًا نحو اقتصاد غير نقدي (إنفوجرافيك)

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان "مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي" يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية.

أكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030. 

ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات. 

ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.

معلومات الوزراء : مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي
معلومات الوزراء : مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي"إنفوجرافيك "
معلومات الوزراء إنفوجرافيك مصر اقتصاد غير نقدي تكنولوجيا التحصيل الدفع الالكتروني

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وائل لطفي

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