الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» ترصد أسباب تصنيف مصر كأهم واجهة للاستثمار فى إفريقيا (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية "إنفوجراف"، يرصد أسباب تصنيف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط".

 

ورصد التقرير الصادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، جاء تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط"، مؤكدًا الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينيات وبداية الألفينيات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة و تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، مؤكدا أنه لم يكن إلا نموا جزئيا فلم تستفد من عوائده كافة الشرائح الاجتماعية و إنما ذهبت في "حجر" طبقة بعينها.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وأشار الى أن النمو الاقتصادى الحالي منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة في ظل ظروف غاية في الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع متمثلًا في القضاء على العشوائيات و زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات و توجيه الدعم الى مستحقيه عبر نظام بطاقات التموين الجديد والتراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية بعد تدخل الدولة لتوفيرها ومنع احتكارها، وجود مظلة الحماية الاجتماعية المتمثلة في برنامج تكافل وكرامة والقرى الأكثر احتياجًا.

وكان قد شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت،  في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية. 

ضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعى وراجيه الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من  السياسيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المدنى والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انفوجراف واجهة للاستثمار مصر معدلات النمو الشرق الأوسط اقتصادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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