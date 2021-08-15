إيطاليا: حرائق الغابات هذا العام أكثر بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي

أفاد قطاع الاطفاء بأن حرائق الغابات في إيطاليا هذا الصيف حتى الآن أكثر بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن القطاع اليوم الأحد إنه خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى اليوم، تم تسجيل 52 ألفا و 584 حريقا. وأضاف أن العام الماضي خلال نفس الفترة تم تسجيل 30 ألفا و 106 حرائق، على الرغم من مقارنة هذا الرقم بعام .2017

ويشار إلى أن قطاع الاطفاء لم يتوقف عن العمل اليوم بمناسبة عيد فيراجوستو الايطالي.

ويعود عيد فيراجوستو إلى الامبراطور الروماني الأول اوجوستوس. ويعد وقت الاحتفال به نقطة التحول لفصل الصيف.

وكانت إيطاليا قد شهدت مؤخرا حرائق، اندلعت في مناطق من بينها المناطق الجنوبية في كالابريا وكامبانيا موليسي بجزيرة صقلية وسارنيديا ومنطقة حول روما.

ووفقا للتقارير الاعلامية، فإن معظم الحرائق متعمدة وتتحمل مسؤوليتها جزئيا المافيا.

وانتشرت حرائق غابات أشعلتها رياح ساخنة في جنوب إيطاليا، الخميس، بعد يوم من تسجيل محطة مراقبة في صقلية درجة حرارة بلغت 48.8 مئوية، يعتقد بعض العلماء أنها قد تكون الأعلى في تاريخ أوروبا.

وسُجلت درجة الحرارة شديدة الارتفاع، التي لم تؤكدها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بعد، قرب مدينة سيراكيوس في جنوب شرق جزيرة صقلية.

وقال مرفق الإطفاء على "تويتر" إنه نفذ أكثر من 500 عملية في صقلية وكالابريا في الاثنتي عشرة ساعة الماضية واستخدم خمس طائرات في محاولة لإخماد الحرائق من أعلى.

وأضاف أن "الوضع الآن تحت السيطرة في الجزيرة".

ووردت أنباء عن أضرار بالغة في كالابريا، حيث فرت عائلات من منازلها وتوفي شخص الأربعاء.

ومن المنتظر ارتفاع درجات الحرارة في عدة مدن إيطالية منها العاصمة روما أمس الجمعة، إذ من المتوقع أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها وفقًا لنشرة أصدرتها وزارة الصحة.