الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: لتر المياه المعدنية في مصر بـ90 جنيهًا.. أرخص من ذلك تعبئة آبار

المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم خليل

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إنه لا يوجد في مصر سوى مصنعين لإنتاج المياة المعدنية، وبقية المصانع تقوم بتعبئة المياه من آبار جوفية ويطلق عليها مياه طبيعية وليست مياة معدنية، حسب ما يتم تداوله.

وحذر خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أي مصانع أو شركات مياة طبيعية من الترويج على أن منتجاتها مياه معدنية، واصفًا إياها بأنها تقع تحت طائلة القانون بمسمى غش تجاري.

وأضاف أن المياه المعدنية أغلى في قيمتها وثمنها النقدي بفارق كبير عن المياة الطبيعية أو المياة المعبأة، حيث يصل سعر لتر المياه المعدنية الفرنسية لـ90 جنيهًا مقارنة بسعر المياه الطبيعية بـجنيهين لـ600 مللي، ولتر ونصف بـ4 جنيهات، وهذا دليل واضح على الفارق الكثير.

وتابع خليل أن أي تلاعب في السلع الغذائية وخاصة مياه الشرب أو الغش التجاري بخلط مياه من الحنفية بمياه طبيعية، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على الكميات وإجراء تحاليل وأخذ العينات ورفعها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأضاف وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المياه الطبيعية أو المياة المعالجة التي يتم تقليل نسبة الأملاح والشوائب هي التي يطلق عليها مياه معبأة أو طبيعية مستخلصة من آبار جوفية، والخلط ما بين مياه الحنفية ومياة طبيعية هو مخالفة تموينية يستوجب العقاب كنوع من الغش التجاري الذي تصل عقوبته إلى غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه وغلق المصنع.

مياه الشرب الغش التجاري المياه الفرنسيه آبار جوفية معدنية

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