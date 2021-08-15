تحرير 36 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية ورفع 253 حالة إشغال بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة وكذا رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

و أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 20 محضر لعدم ارتداء الكمامة، و7 محاضر غلق، ومصادرة 16 شيشة، ورفع 214 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 3 شيش، ورفع 39 حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد ، وتحرير 11 محضرا لمخابز بلدية خلال حملات تموينية بشبراخيت، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وكان محافظ البحيرة، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العقيد وجدى الصيرفي حملات مكبرة على المخابز بشبراخيت، أسفرت عن تحرير 11 محضرا، منها محضر لأحد المخابز لتصرفه في عدد 51 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرام حتى 18 جرام، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، و تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين وجارى العرض على النيابة العامة.