الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 36 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية ورفع 253 حالة إشغال بالبحيرة

حملة مكبرة
حملة مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة وكذا رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

و أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 20 محضر لعدم ارتداء الكمامة، و7 محاضر غلق، ومصادرة 16 شيشة، ورفع 214 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين  بمركز ومدينة دمنهور، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 3 شيش، ورفع 39 حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد ، وتحرير 11 محضرا لمخابز بلدية خلال حملات تموينية بشبراخيت، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

 

وكان محافظ البحيرة، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية . 

 وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب  مجدى الخضر،  بالتنسيق مع مباحث التموين  بقيادة العقيد وجدى الصيرفي حملات مكبرة على المخابز بشبراخيت، أسفرت عن تحرير 11 محضرا، منها محضر لأحد المخابز لتصرفه في عدد 51 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرام حتى 18 جرام، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، و تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين وجارى العرض على النيابة العامة.

البحيرة محافظ التجارة الداخلية الإشغالات ارتداء الكمامة الشوارع والميادين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

رابط فَعّال| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي للنتائج

برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

بوابة الازهر الشريف| نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.. من هنا

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية: تم اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل «ساهر إسماعيل» مساعد وزيرة التعليم فى إسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس

إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا