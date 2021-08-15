الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على مفاجأة الهضبة غدًا

عمرو دياب
عمرو دياب

يبحث الجمهور عن مفاجأة الهضبة عمرو دياب التي أعلن عنها قبل قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مطالبا الجمهور بالانتظار غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وشوق الهضبة عمرو دياب جمهوره بمفاجأة يستعد للإعلان عنها غدا الإثنين، وانهالت التعليقات من متابعي ومحبي الهضبة على المنشور الذي نشره يتسائلون عن سر المفاجأة وما العمل  الذي سيتبعها. 

وكتب عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :" بكرة الساعة 12 الضهر بتوقيت القاهرة.. انتظروا".

وعلمت “الدستور” أن المفاجأة التي يحضر لها الهضبة عمرو دياب هي حملة دعائية لإحدى المنصات الخليجية المخصصة للتعاقد مع المشاهير، حيث تستهدف 100 من المشاهير المصريين والعرب من أجل تقديم التهنئات والفيديوهات الشخصية للمشتركين وتقديم فيديوهات وتهنئات في المناسبات المختلفة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ما هي مفاجأة الهضبة عمرو دياب؟

ومن النجوم المشاركين في المنصة الجديدة النجمة يسرا وشيكو وهشام ماجد ومحمد هنيدي والهضبة عمرو دياب والفنانة الشابة دينا الشربيني التي تعاقدت هي الأخرى وشهد الحفل وجود صور بين الهضبة ودينا الشربيني وهي مجرد صورة تقابلت فيها جيمع الأطراف وليست احتفالا بالعودة إلى ارتباطهما من جديد.

 

ومن المقرر أن تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القادمة حملة دعائية تشويقة من قبل كل الفنانين المشاركين في المنصة وتستمر حتى إطلاق الإعلان الدعائي الذي  يشارك فيه النجوم ويقدم الهضبة فيه أغنية جديدة.

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبًا بتعليق :"خلينا ننبسط".

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