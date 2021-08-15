بدء جلسة الحكم على متهمين بتهريب الشباب القاصر لإيطاليا واليونان
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل اليوم الأحد، أحداث جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وتهريب شباب عمرهم أقل من 18 عامًا لدول اليونان وإيطاليا بطرق غير مشروعة، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى .
جرائم المتهمين بالإتجار بالبشر
وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الرئيسي بالقضية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول عماد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا في تهريب كل من المهاجرين كريم محي وأحمد عبدالعال وآخرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الشباب القاصر الغير بالغين السن القانوني.
تحريات الأمن
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وعلى إثر ورود معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعه إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة انتقل إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم.
وأضاف بأن تحرياته السرية أكدت اتفاق المتهمين مع المتهم الأول عماد لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم، كما أضاف أنه نفاذ لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة.