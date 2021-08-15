الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قيمة الإيجار» تُصيب «استورجي سيارات» بطعنة خطيرة في البطن بسوهاج

سكين
سكين

استقبل مستشفى طهطا العام، شمال محافظة سوهاج، «استورجي سيارات» مصاب بطعن نافذ، إثر قيام مالك ورشة بطعنه، بسبب الخلاف فيما بينهما على القيمة الإيجارية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول "جمال. ا." 40 عامًا، "استورجي سيارات"، ميقيم قسم طهطا، مصاب بجروح طعنيه شبه نافذه بالبطن والصدر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، لخطورة حالته.

بسؤال شقيقه "أحمد. ا. ج. م" 31 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "جابر. ج. ا م" 37 عامًا، "استورجي" ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلاف فينا بينهما على القيمة الإيجارية لورشة يستأجرها المصاب من المتهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداه المستخدمه عبارة عن "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية في سوهاج، قد سيطرت على مشاجرة بقرية «الحمادية»، دائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأصيب في المشاجرة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى للعلاج، وبتمشيط مسرح المشاجرة عثر رجال الشرطة علي 3 بنادق وطبنجة وذخيرة مخبأة في جوال بلاستيكى بحظيرة ماشية ملك احد المشاركين المشاجرة.

على شرطة النيابة محافظ قرية

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