بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية"، بجوار كوبري أبوحمص اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



تلقت اللأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي وعلي الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بدائرة مركز أبوحمص.



وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.



والمصابون هم كل من: "عماد عبدالحق أبوالفتوح، 48 عامًا، وآيه عماد عبدالحق، 20 عامًا، وآلاء عماد أبوالفتوح، 9 سنوات، وأحمد عماد عبد الحق أبوالفتوح، 13 عامًا، وأميرة صبحي عبدالحق، 11 عامًا، ومحمد صبحي عبدالحق، 18 عامًا، وميرفت سالم عطية، 46 عامًا، وإيمان عماد عبدالحق، 17 عامًا، وأمير صبحي عبدالحق، 27 عامًا، وأحمد صبحي عبدالغفار، 27 عامًا، وسماح عصام حسن، 28 عامًا، ويونس أحمد صبحي، عام واحد"، وجميعهم مقمين بمدينة بنها، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

كما أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أول أمس، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "بيجو" وسيارة "ميكروباص" بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية بجوار مدخل الإذاعة.

المصابون هم:- إيناس حسن يونس، 47 عاما، اشتباة خلع بالكتف الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبد اللطيف مراد، 55 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، 14 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد جمال جودة، 32 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد مصطفى عتمان 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نبوية عبد الله ضيف 24 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،

آية أحمد العزب، 21 عاما، جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.