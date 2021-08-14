المترو: خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع الحرارة

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق إنه سيتىم خفض سرعة القطارات اليوم، في الخطين الأول والثاني للمترو، حيث تم خفض السرعة من ٨٠ كم في الساعة إلي ٦٠ كم بالساعة الواحدة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«الدستور» أن خفض السرعة في المحطات السطحية نظرا لارتفاع درجات الحرارة مما ينتجعنه زيادة فرص التعرض لمشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها، لذا يتم خفض السرعة لتقليل فرص احتكاك عجلات القطارات بالقضبان مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت المصادر إلى أن سيتم سير القطارات بسرعتها العادي فى المحطات النفقية لكي لا تتأثر سرعة القطارات فى فترة تقاطرها.

تنشر «الدستور» بعض مواعيد القطارات الإسبانية المتجه إلى أسوان والعكس، للتسهيل على المواطنين معرفة المحطات التي يقف بها كل قطار خاصة بخط "القاهرة - أسوان".

قطار 2011 مكيف (أسوان - القاهرة)

قيام أسوان 5.1 صباحا- قيام دراو 5.52 صباحا، قيام كوم امبو 6.06 صباحا، قيام كلابشة 6.35 صباحا، قيام إدفو 7.04ص، وصول القاهرة 6.00 مساءا.

قطار 983 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 7.30 صباحا، قيام دراو 8.05 صباحا، قيام كوم امبو 8.17 صباحا، قيام كلابشة 8.34 صباحا، وصول القاهرة 9.40 مساءا).



قطار 2013 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 2.30 مساءا، قيام كوم امبو 3.1 مساءا قيام ادفو 4.07 مساءا، قيام اإسنا 4.54 مساء، قيام الأقصر 5.50 مساء، رصول القاهرة 3.05 صباحا).

قطار 1903 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 5.00 مساء، قيام دراو 5.36 مساءا، قيام كوم أمبو 5.47 مساء، قيام ادفو 6.36 مساء، وصول القاهرة 5.50 صباحا).



قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 8.45 مساءا، قيام كوم أمبو 9.28 مساء، قيام كلابشة 9.46 مساء، قيام إدفو 10.25مساء، قيام إسنا 11.09مساء، قيام الأقصر 12.05صباحا، وصول القاهرة 9.50 صباحا)



قطار 89 مكيف (أسوان - الإسكندرية)

(قيام أسوان 9.05 مساءا، قيام دراو 9.40م، قيام كوم أمبو 9.51 مساء، قيام كلابشة 10.08مساء، قيام سلوا 10.22 مساء، وصول الإسكندريه 1.55 مساء).



قطار 989 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 11 مساء، قيام دراو 11.37 مساء، قيام كوم أمبو 11.50 مساء، قيام إدفو 12.39 ص، قيام إسنا 1.24ص، قيام الأقصر 2.15 ص، قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة).





