الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاني من اضطرابات نفسية حادة.. إنقاذ فتاة مشردة ونقلها إلى دار رعاية

إنقاذ فتاة مشردة
إنقاذ فتاة مشردة ونقلها إلى دار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، عن الاستجابة السريعة لإنقاذ فتاة مجهولة الهوية مشردة بالشارع منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعامل مع الحالة وتبين أنها تدعى «فاطمة» تعانى من اضطرابات نفسيه حادة وأثار جروح متفرقة بالجسد.

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إنقاذ فتاة مشردة ونقلها إلى دار رعاية

وأشارت المؤسسة إلى أنه تمت الاستجابة للحالة ونقلها بواسطة فريق التدخل السريع للمؤسسة لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم كافة أوجه المساعدة لها لحين ورود معلومات تفيد فى الوصول لأهلها.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

التواصل الاجتماعي وزارة التضامن فريق التدخل السريع الخط الساخن الشكاوي الحكومية الموحدة التدخل السريع دور الرعاية منظومة الشكاوى

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وائل لطفي

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